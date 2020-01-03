Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,54 azalışla 114.145,88 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.786,17 puan değer kaybetti. Dün 115.932,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 789,29 puan ve yüzde 0,68 değer kaybıyla 115.142,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 113.910,03, en yüksek 115.570,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,49, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 57'si yükseldi, 353'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Petkim, İpek Doğal Enerji ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.547,05 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,44, bileşik getirisi yüzde 11,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3068 ve dolar/yen paritesi 108,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9750 liradan, avro 6,6560 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.547,05 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 69,20 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA