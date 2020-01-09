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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 artışla 116.796,57 puan oldu.

09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,47 artışla 116.796,57 puan oldu.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.920,52 puan değer kazandı. Dün 112.876,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2.360,00 puan ve yüzde 2,09 değer kazancıyla 115.236,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 115.236,49, en yüksek 117.055,81 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 4,41, sanayi endeksi yüzde 3,03, hizmetler endeksi yüzde 2,69 ve teknoloji endeksi yüzde 3,13 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 392'si yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Emlak Konut GYO oldu.

Altının onsu 1.546,46 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,27, bileşik getirisi yüzde 11,59 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,3027 ve dolar/yen paritesi 109,43 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8750 liradan, avro 6,5200 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.546,46 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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