Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 120.866,30 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,84 puan değer kaybetti. Cuma günü 121.015,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 555,76 puan ve yüzde 0,46 değer kaybıyla 120.459,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 120.082,10, en yüksek 121.189,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 248'i yükseldi, 134'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Güneş Sigorta, ASELSAN ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.574,38 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,69, bileşik getirisi yüzde 10,98 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2911 ve dolar/yen paritesi 109,72 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0010 liradan, avro 6,5700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.574,38 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,11 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA