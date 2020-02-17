Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 121.084,54 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 933,10 puan değer kazandı. Cuma günü 120.151,44 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 830,51 puan ve yüzde 0,69 değer kazanımıyla 120.981,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 120.561,20, en yüksek 121.194,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 2,57, sanayi endeksi yüzde 0,65, hizmetler endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 266'sı yükseldi, 126'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Petkim ve Halkbank oldu.

Altının onsu 1.580,92 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0844, sterlin/dolar paritesi 1,3040 ve dolar/yen paritesi 109,87 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0410 liradan, avro 6,5540 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.580,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,39 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA