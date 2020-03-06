Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,30 azalışla 109.245,73 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.569,35 puan değer kaybetti. Dün 111.815,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 161,35 puan ve yüzde 0,14 azalarak 111.653,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.910,96, en yüksek 112.345,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,26, sanayi endeksi yüzde 1,81, teknoloji endeksi yüzde 2,85 ve hizmetler endeksi yüzde 1,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 45'i yükseldi, 367'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.685,48 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2994 ve dolar/yen paritesi 105,14 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,0960 liradan, avro 6,8920 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.685,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 48,70 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA