Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Piyasalarda gün ortası - Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,80 artışla 88.292,17 puan oldu.

24.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:18
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,80 artışla 88.292,17 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4.046,01 puan değer kazandı. Dün 84.246,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3.325,23 puan ve yüzde 3,95 artarak 87.571,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 87.050,38 ve en yüksek 88.303,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,41, teknoloji endeksi yüzde 6,38, sanayi endeksi yüzde 5,05, hizmetler endeksi yüzde 3,58 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 407'si yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve İş Finansal Kiralama oldu.

Altının onsu 1.588,36 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0854, sterlin/dolar paritesi 1,1716 ve dolar/yen paritesi 110,42 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4920 liradan, avro 7,0470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.588,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,77 yükselişle 28,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Ekonomi
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:22: EİB'den "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" mesajı - Ekonomi 15:16: SETBİR'den 'evde kal' mesajı - Ekonomi 15:15: Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Ekonomi 15:14: Yolcu uçaklarında 'ihracat' dönüşümü - Ekonomi 15:14: Almanya Koronavirüs krizinden sonra kemer sıkmaya dönecek - Ekonomi 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:23: Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir - Ekonomi 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 14:05: Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading