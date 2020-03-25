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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 artışla 90.730,73 puan oldu.

25.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:14
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 artışla 90.730,73 puan oldu.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.444,51 puan değer kazandı. Dün 89.286,22 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.232,69 puan ve yüzde 1,38 artarak 90.518,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 89.922,15 ve en yüksek 91.959,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,18, teknoloji endeksi yüzde 4,36, sanayi endeksi yüzde 2,11, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 371'i yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, İş Finansal Kiralama ve Yapı Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.623,80 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,68, bileşik getirisi yüzde 10,97 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0844, sterlin/dolar paritesi 1,1973 ve dolar/yen paritesi 111,41 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,3980 liradan, avro 6,9390 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.623,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,80 düşüşle 27,13 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

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