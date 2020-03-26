Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 89.572,20 puan oldu.

26.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:18
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 89.572,20 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,18 puan değer kazandı. Dün 89.063,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 103,15 puan ve yüzde 0,12 azalarak 88.959,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 88.481,22, en yüksek 89.932,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,82, teknoloji endeksi yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 0,44 ve hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 295'i yükseldi, 97'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Eczacıbaşı İlaç oldu.
Altının onsu 1.611,14 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,03, bileşik getirisi yüzde 11,34 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0944, sterlin/dolar paritesi 1,1912 ve dolar/yen paritesi 110,05 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,4710 liradan, avro 7,0860 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.611,14 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,80 düşüşle 26,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Piyasalarda gün ortası - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı Ekonomi
Koronaya karşı kalkan oluyorlar ama salgın sonrası cep yakmaya başladı
Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Ekonomi
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Ekonomi
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Korona küresel talebi Türkiye’ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir Ekonomi
Korona küresel talebi Türkiye'ye kaydırdı! 1 milyar dolar getirebilir

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:11: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik... - Ekonomi 14:10: Emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlandı - Ekonomi 14:07: EPDK: Yılın ikinci çeyreğinde elektrik zammı olmayacak - Ekonomi 14:06: Gaziantep Ticaret Borsası - Ekonomi 14:01: Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Ekonomi 13:35: Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi - Ekonomi 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:02: Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu - Ekonomi 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Ekonomi 11:56: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler