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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 azalışla 90.151,07 puan oldu.

27.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:28
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 azalışla 90.151,07 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.376,52 puan değer kaybetti. Dün 91.527,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 306,29 puan ve yüzde 0,33 artarak 91.833,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 89.417,25, en yüksek 92.299,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,45, teknoloji endeksi yüzde 2,78, sanayi endeksi yüzde 1,79 ve hizmetler endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 134'ü yükseldi, 271'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç ve İpek Doğal Enerji oldu.

Altının onsu 1.622,89 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,94, bileşik getirisi yüzde 11,24 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0998, sterlin/dolar paritesi 1,2218 ve dolar/yen paritesi 108,91 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4570 liradan, avro 7,1010 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.622,89 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,60 düşüşle 25,64 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi

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