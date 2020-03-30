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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 azalışla 87.596,11 puan oldu.

30.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:16
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 azalışla 87.596,11 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 528,92 puan değer kaybetti. Cuma günü 88.125,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 188,02 puan ve yüzde 0,21 azalarak 87.937,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 86.815,14 ve en yüksek 88.456,31 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi ve sanayi endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 156'sı yükseldi, 229'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Pegasus, ASELSAN, Garanti Bankası ve Sasa Polyester oldu.
Altının onsu 1.622,48 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,14, bileşik getirisi yüzde 11,45 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,2385 ve dolar/yen paritesi 107,84 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,5110 liradan, avro 7,2100 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.622,48 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 6 düşüşle 23,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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