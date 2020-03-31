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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 89.688,53 puan oldu.

31.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:20
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 89.688,53 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.629,07 puan değer kazandı. Dün 88.059,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 artarak 89.278,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 89.211,80 ve en yüksek 90.268,60 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,34, teknoloji endeksi yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 375'i yükseldi, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Eczacıbaşı İlaç, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Pegasus ve ASELSAN oldu.
Altının onsu 1.607,18 dolar seviyesinde
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,28, bileşik getirisi yüzde 11,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0976, sterlin/dolar paritesi 1,2348 ve dolar/yen paritesi 108,46 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,5860 liradan, avro 7,2290 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.607,18 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,13 yükselişle 24,67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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