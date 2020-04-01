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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 90.167,10 puan oldu.

01.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:18
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 90.167,10 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 523,39 puan değer kazandı. Dün 89.643,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.357,88 puan ve yüzde 1,51 azalarak 88.285,83 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 87.888,61 ve en yüksek 90.180,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,21, teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 2,68, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 274'ü yükseldi, 124'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Pegasus oldu.

Altının onsu 1.595,24 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0934, sterlin/dolar paritesi 1,2360 ve dolar/yen paritesi 107,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6540 liradan, avro 7,2760 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.595,24 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,87 düşüşle 22,38 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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