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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 89.658,81 puan oldu.

03.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:44
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 89.658,81 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 147,93 puan değer kazandı. Dün 89.510,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 103,18 puan ve yüzde 0,12 artarak 89.614,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 89.043,06 ve en yüksek 89.891,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 183'ü yükseldi, 192'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Arçelik oldu.

Altının onsu 1.612,16 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,92, bileşik getirisi yüzde 12,28 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0813, sterlin/dolar paritesi 1,2293 ve dolar/yen paritesi 108,46 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,6910 liradan, avro 7,2410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.612,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 14,35 yükselişle 32,02 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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