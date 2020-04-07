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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,06 artışla 93.972,06 puan oldu.

07.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:16
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,06 artışla 93.972,06 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.900,93 puan değer kazandı. Dün 92.071,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.102,94 puan ve yüzde 1,20 artarak 93.174,07 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 93.174,07 ve en yüksek 94.462,51 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,03, teknoloji endeksi yüzde 2,19, sanayi endeksi yüzde 2,46 ve hizmetler endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 357'si yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.650,69 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0876, sterlin/dolar paritesi 1,2314 ve dolar/yen paritesi 109,06 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7530 liradan, avro 7,3450 liradan satılıyor.
Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.650,69 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,03 yükselişle 32,74 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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