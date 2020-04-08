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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 92.570,68 puan oldu.

08.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:22
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 artışla 92.570,68 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 188,86 puan değer kazandı. Dün 92.381,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 99,88 puan ve yüzde 0,11 artarak 92.481,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 91.803,35 ve en yüksek 93.116,43 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,07, sanayi endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 132'si yükseldi, 250'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Pegasus, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Sasa Polyester oldu.
Altının onsu 1.651,64 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0864, sterlin/dolar paritesi 1,2329 ve dolar/yen paritesi 108,84 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7830 liradan, avro 7,3840 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.651,64 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,82 düşüşle 30,68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
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