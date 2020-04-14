Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 98.095,06 puan oldu.

14.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:12
Piyasalarda gün ortası
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 artışla 98.095,06 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.696,42 puan değer kazandı. Dün 96.398,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.092,48 puan ve yüzde 1,13 artarak 97.491,12 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 97.491,12 ve en yüksek 98.172,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,74, teknoloji endeksi yüzde 2,59, sanayi endeksi yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 359'u yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus, Garanti Bankası ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.720,45 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0946, sterlin/dolar paritesi 1,2552 ve dolar/yen paritesi 107,45 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7740 liradan, avro 7,4150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu ise 1.720,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,80 düşüşle 30,42 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, İstanbul, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Ekonomi
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak Ekonomi
Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Ekonomi
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Fransa’ya koronavirüs darbesi! Ekonomi yüzde 8 daralacak Ekonomi
Fransa'ya koronavirüs darbesi! Ekonomi yüzde 8 daralacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haberler ›› Ekonomi ››Piyasalarda gün ortası - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:18: Varank: "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına... - Ekonomi 14:18: Bakan Varank: "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim... - Ekonomi 14:16: Cedi Osman, "Red Bull Gaming Ground @HOME"a konuk oluyor - Ekonomi 14:06: 1 milyon TL'yi aşan döviz transferlerinde MASAK bildirim süresi değişti - Ekonomi 14:06: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 13:06: Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı - Ekonomi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler 12:24: Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor - Magazin