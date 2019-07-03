Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 837,65 puan azalışla 99.363,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 251,81 puan ve yüzde 0,25 artarak 100.452,79 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 406,01 puan ve yüzde 0,41 azalışla 99.794,97 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.142,66 puanı, en yüksek 100.500,83 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kaybederek 99.363,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 2,12, sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 947,17 puan ve yüzde 0,75 azalarak 124.757,44 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 259'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Kardemir (D) ve ICBC Turkey Bank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.420,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.420,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 artışla 256 bin 600 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6253 lira, satışta 5,6478 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6630 lira, satışta 5,6857 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1280, sterlin/dolar paritesi 1,2566, dolar/yen paritesi de 107,77 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,38 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA