Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.760,08 puan artışla 101.566,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 89,50 puan ve yüzde 0,09 azalarak 99.716,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 589,84 puan ve yüzde 0,59 artışla 100.396,01 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 99.388,13 puanı, en yüksek 101.844,61 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazanarak 101.566,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,17, teknoloji endeksi yüzde 1,48, sanayi endeksi yüzde 1,48 ve hizmetler endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.397,49 puan ve yüzde 1,91 artarak 128.236,93 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 286'sı prim yaptı, 79'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Aselsan ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.424,82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.424,82 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 260 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6872 lira, satışta 5,7100 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6889 lira, satışta 5,7117 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,08'den, bileşik getirisi de yüzde 17,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1222, sterlin/dolar paritesi 1,2485, dolar/yen paritesi de 107,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,20 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA