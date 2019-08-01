Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 182,23 puan azalışla 101.900,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 740,28 puan ve yüzde 0,73 azalarak 101.342,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 266,90 puan ve yüzde 0,26 düşüşle 101.815,59 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.093,04 puanı, en yüksek 102.183,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybederek 101.900,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,43, sanayi endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 315,49 puan ve yüzde 0,25 azalarak 128.050,24 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 180'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Aselsan, Halkbank ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.415,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.415,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalarak 251 bin 575 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5776 lira, satışta 5,5999 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,5188 lira, satışta 5,5409 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1063, sterlin/dolar paritesi 1,2137, dolar/yen paritesi de 108,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA