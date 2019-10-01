Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.156,46 puan azalışla 103.876,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 241,95 puan ve yüzde 0,23 artarak 105.274,97 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 338,29 puan ve yüzde 0,32 azalışla 104.694,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 103.189,15 puanı, en yüksek 105.297,46 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kaybıyla 103.876,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,39, teknoloji endeksi yüzde 2,59, hizmetler endeksi yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.797,05 puan ve yüzde 1,38 azalarak 128.761,49 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 140'ı prim yaptı, 240'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, ASELSAN ve Petkim bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.483,24 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.483,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 azalışla 268 bin 130 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6713 lira, satışta 5,6940 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6397 lira, satışta 5,6623 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,91'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0927, sterlin/dolar paritesi 1,2237, dolar/yen paritesi de 107,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,21 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA