Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.519,11 puan artışla 98.415,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3.509,78 puan ve yüzde 3,70 artarak 98.406,01 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.002,23 puanı, en yüksek 98.730,64 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,71 değer kazanımıyla 98.415,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 4,53, teknoloji endeksi yüzde 5,07, sanayi endeksi yüzde 2,76, hizmetler endeksi yüzde 3,16 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.399,94 puan ve yüzde 3,74 artarak 122.039,71 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 388'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Garanti Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.491,06 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.491,06 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,23 azalışla 276 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7649 lira, satışta 5,7880 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8765 lira, satışta 5,9000 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 17,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1139, sterlin/dolar paritesi 1,2895, dolar/yen paritesi de 108,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,71 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA