Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.091,34 puan azalışla 97.324,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 111,09 puan ve yüzde 0,11 artarak 98.526,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.171,93 puanı, en yüksek 98.526,43 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kaybıyla 97.324,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,60, teknoloji endeksi yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.589,29 puan ve yüzde 1,30 azalarak 120.450,43 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 186'sı prim yaptı, 185'i geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası, Akbank ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.486,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.486,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 279 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8083 lira, satışta 5,8316 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7649 lira, satışta 5,7880 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,26'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1146, sterlin/dolar paritesi 1,2984, dolar/yen paritesi de 108,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA