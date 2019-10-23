Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.898,80 puan artışla 99.785,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 912,97 puan ve yüzde 0,93 artarak 98.799,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.637,16 puanı, en yüksek 99.850,99 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,94 değer kazanımıyla 99.785,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,88, teknoloji endeksi yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 2,06, hizmetler endeksi yüzde 1,83 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.373,05 puan ve yüzde 1,96 artarak 123.531,71 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 337'si prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, ASELSAN ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.493,48 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.493,48 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 azalışla 277 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7672 lira, satışta 5,7903 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8262 lira, satışta 5,8496 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,26'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1115, sterlin/dolar paritesi 1,2885, dolar/yen paritesi de 108,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,18 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA