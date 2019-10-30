Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.146,27 puan azalışla 98.692,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 917,44 puan ve yüzde 0,92 azalarak 98.920,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.504,47 puanı, en yüksek 99.665,74 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 değer kaybıyla 98.692,03 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.556,17 puan ve yüzde 1,26 azalarak 121.724,80 puandan kapandı. İşlem gören 521 hisse senedinin 153'ü prim yaptı, 239'u geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası, Fenerbahçe Futbol ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.493,46 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.493,46 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 275 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7323 lira, satışta 5,7553 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7544 lira, satışta 5,7775 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,62'den, bileşik getirisi de yüzde 13,02'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1119, sterlin/dolar paritesi 1,2870, dolar/yen paritesi de 108,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,12 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA