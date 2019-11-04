Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.625,06 puan artışla 100.087,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 804,70 puan ve yüzde 0,82 artarak 99.267,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 99.143,94 puanı, en yüksek 100.440,52 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kazanımıyla 100.087,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,75, teknoloji endeksi yüzde 2,36, sanayi endeksi yüzde 1,81, hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.166,70 puan ve yüzde 1,79 artarak 123.431,99 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 286'sı prim yaptı, 103'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Fenerbahçe Futbol, Garanti Bankası ve Sasa Polyester bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.511,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.511,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 azalışla 276 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6792 lira, satışta 5,7020 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7148 lira, satışta 5,7377 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,30'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1153, sterlin/dolar paritesi 1,2908, dolar/yen paritesi de 108,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA