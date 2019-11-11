Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,73 puan azalışla 103.118,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 231,49 puan ve yüzde 0,22 değer kaybıyla 102.921,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 102.368,94 puanı, en yüksek 103.841,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybıyla 103.118,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 221,09 puan ve yüzde 0,17 azalarak 127.392,24 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 223'ü prim yaptı, 143'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Garanti Bankası ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.453,61 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.453,61 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 272 bin 90 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7664 lira, satışta 5,7895 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7388 lira, satışta 5,7618 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1032, sterlin/dolar paritesi 1,2869, dolar/yen paritesi de 109,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA