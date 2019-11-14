Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.047,60 puan azalışla 103.780,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 521,26 puan ve yüzde 0,50 değer kaybıyla 104.306,92 puandan başladı. Gün içinde 103.308,50 puanı, en yüksek 105.164,71 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 103.780,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 1,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.548,11 puan ve yüzde 1,19 azalarak 128.043,57 puandan kapandı. İşlem gören 522 hisse senedinin 173'ü prim yaptı, 203'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Aselsan, Pegasus, ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.465,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.465,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 272 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7530 lira, satışta 5,7761 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7532 lira, satışta 5,7763 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0998, sterlin/dolar paritesi 1,2851, dolar/yen paritesi de 108,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,18 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA