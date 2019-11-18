Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.466,47 puan artışla 106.846,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, 522,71 puan ve yüzde 0,50 değer kazancıyla 105.902,43 puandan başladı. Gün içinde en düşük 105.902,43 puanı, en yüksek 107.222,38 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kazancıyla 106.846,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 1,51 ve hizmetler endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.819,67 puan ve yüzde 1,40 artarak 131.848,24 puandan kapandı. İşlem gören 524 hisse senedinin 318'i prim yaptı, 62'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Tüpraş ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.469,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.469,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 268 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7263 lira, satışta 5,7493 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7430 lira, satışta 5,7660 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1067, sterlin/dolar paritesi 1,2952, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA