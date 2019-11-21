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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,11 puan artışla 106.805,20 puandan kapandı.

21.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:16Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,11 puan artışla 106.805,20 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,86 puan ve 0,02 değer kazanımıyla 106.802,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.314,92 puanı, en yüksek 107.306,97 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kazanımıyla 106.805,20 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 39,88 puan ve yüzde 0,03 azalarak 131.712,01 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 220'si prim yaptı, 156'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Gersan Elektrik, ASELSAN, Petkim ve Şişecam bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.463,92 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.463,92 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 269 bin 170 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6856 lira, satışta 5,7084 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6924 lira, satışta 5,7152 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1076, sterlin/dolar paritesi 1,2943, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,25 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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