Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 216,79 puan azalışla 106.588,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 303,70 puan ve 0,28 değer kazanımıyla 107.108,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.019,77 puanı, en yüksek 107.495,08 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 106.588,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,43, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 365,24 puan ve yüzde 0,28 azalarak 131.346,76 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 211'ii prim yaptı, 154'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Petkim ve Kardemir (D) bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.465,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.465,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 269 bin 820 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6879 lira, satışta 5,7107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6856 lira, satışta 5,7084 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1042, sterlin/dolar paritesi 1,2843, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,79 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA