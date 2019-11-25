Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.205,94 puan azalışla 105.382,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 604,73 puan ve 0,57 değer kazanımıyla 107.193,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 105.222,12 puanı, en yüksek 107.845,98 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kaybıyla 105.382,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,43, hizmetler endeksi yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.619,75 puan ve yüzde 1,23 azalarak 129.737,01 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 147'si prim yaptı, 243'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Petkim ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.459,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.459,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 269 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7151 lira, satışta 5,7380 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6879 lira, satışta 5,7107 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1022, sterlin/dolar paritesi 1,2909, dolar/yen paritesi de 108,82 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,07 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA