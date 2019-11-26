Haberler » Ekonomi » Piyasalarda gün sonu - Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 600,66 puan artışla 105.983,14 puandan kapandı.

26.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:26Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 600,66 puan artışla 105.983,14 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 185,67 puan ve 0,18 değer kazanımıyla 105.568,14 puandan başladı. Gün içinde en düşük 104.718,29 puanı, en yüksek 106.162,31 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazanımıyla 105.983,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 732,27 puan ve yüzde 0,56 artarak 130.459,28 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 247'si prim yaptı, 133'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Garanti Bankası ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının onsu 1.456,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.456,75 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 269 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7343 lira, satışta 5,7573 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7151 lira, satışta 5,7380 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1015, sterlin/dolar paritesi 1,2853, dolar/yen paritesi de 109,05 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,76 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:32 28. Kalite Kongresi
19:15 İş Bankası 25 bininci satranç sınıfını açtı
19:14 Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek
19:14 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19:12 Borsada en çok değer kazanan hisseler
17:52 Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
08:46 "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
06:34 Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
26.11.2019 19:48:45