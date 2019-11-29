Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,49 puan 0,21 azalışla 106.903,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 173,93 puan ve 0,16 değer kazancıyla 107.300,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.564,41 puanı, en yüksek 107.669,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 106.903,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 463,30 puan ve yüzde 0,35 azalarak 131.303,40 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 209'u prim yaptı, 178'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Beşiktaş Futbol ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.459,62 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.459,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 269 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7363 lira, satışta 5,7593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7538 lira, satışta 5,7769 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1002, sterlin/dolar paritesi 1,2907, dolar/yen paritesi de 109,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,29 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA