Haberler » Ekonomi » Piyasalarda gün sonu - Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,49 puan 0,21 azalışla 106.903,68 puandan kapandı.

29.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:20Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 222,49 puan 0,21 azalışla 106.903,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 173,93 puan ve 0,16 değer kazancıyla 107.300,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.564,41 puanı, en yüksek 107.669,69 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 106.903,68 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, teknoloji endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 463,30 puan ve yüzde 0,35 azalarak 131.303,40 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 209'u prim yaptı, 178'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Beşiktaş Futbol ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının onsu 1.459,62 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.459,62 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 269 bin 350 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7363 lira, satışta 5,7593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7538 lira, satışta 5,7769 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1002, sterlin/dolar paritesi 1,2907, dolar/yen paritesi de 109,53 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,29 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:36 E-MAK, çevreci Megaton’u Avrupa’nın zirvesine tanıttı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
18:52 Borsada endekslerin değişimi
18:52 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:52 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:52 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 20:04:06