Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 911,44 puan artarak 107.701,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 464,61 puan ve 0,44 yükselişle 107.254,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 106.701,59 puanı, en yüksek 107.794,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 107.701,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,11 ve teknoloji endeksi yüzde 1,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.052,33 puan ve yüzde 0,81 değer kazanımıyla 131.711,08 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 312'si prim yaptı, 81'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.473,59 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.473,59 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 272 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7320 lira, satışta 5,7550 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7325 lira, satışta 5,7554 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,82'den, bileşik getirisi de yüzde 12,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1098, sterlin/dolar paritesi 1,3116, dolar/yen paritesi de 108,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA