Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 957,66 puan artarak 108.658,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 558,75 puan ve 0,52 yükselişle 108.260,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.151,34 puanı, en yüksek 109.031,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 108.658,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, hizmetler endeksi yüzde 0,91, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 5,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.056,34 puan ve yüzde 0,80 değer kazanımıyla 132.767,42 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 262'si prim yaptı, 132'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.476,85 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.476,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 273 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7447 lira, satışta 5,7678 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7320 lira, satışta 5,7550 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,77'den, bileşik getirisi de yüzde 12,12'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1097, sterlin/dolar paritesi 1,3138, dolar/yen paritesi de 108,77 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,22 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA