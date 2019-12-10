Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 774,61 puan azalarak 108.011,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 126,33 puan ve 0,12 yükselişle 108.912,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 107.617,84 puanı, en yüksek 109.378,39 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 108.011,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 800,38 puan ve yüzde 0,60 değer kaybıyla 131.689,88 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 122'si prim yaptı, 267'si geriledi. Türk Hava Yolları, Afyon Çimento, Türk Telekom, ASELSAN ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.464,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.464,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 273 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7946 lira, satışta 5,8179 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7865 lira, satışta 5,8097 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,77'den, bileşik getirisi de yüzde 12,12'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1076, sterlin/dolar paritesi 1,3174, dolar/yen paritesi de 108,64 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,82 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA