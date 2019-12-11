Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 89,77 puan azalarak 107.921,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,06 puan ve 0,02 yükselişle 108.030,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 107.464,85 puanı, en yüksek 108.218,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 107.921,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 308,91 puan ve yüzde 0,23 değer kaybıyla 131.380,97 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 193'ü prim yaptı, 195'i geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, Petkim, Pegasus ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.467,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.467,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 274 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7941 lira, satışta 5,8173 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7946 lira, satışta 5,8179 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,67'den, bileşik getirisi de yüzde 12,01'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1091, sterlin/dolar paritesi 1,3178, dolar/yen paritesi de 108,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,38 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA