Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,81 puan azalarak 111.073,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 369,51 puan ve 0,33 yükselişle 111.495,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.937,43 puanı, en yüksek 111.955,68 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 111.073,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 195,78 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 135.311,58 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 185'i prim yaptı, 210'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Güneş Sigorta, ASELSAN ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.475,77 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.475,77 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 278 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8517 lira, satışta 5,8752 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8303 lira, satışta 5,8537 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,90'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1154, sterlin/dolar paritesi 1,3170 dolar/yen paritesi de 109,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,90 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA