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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,76 puan artarak 110.599,43 puandan kapandı.

19.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:30 Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,76 puan artarak 110.599,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 278,48 puan ve 0,25 yükselişle 110.853,16 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.485,88 puanı, en yüksek 111.274,25 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 110.599,43 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 198,79 puan ve yüzde 0,15 değer kaybederek 134.428,72 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 221'i prim yaptı, 154'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Vestel Elektronik, ASELSAN, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının onsu 1.476,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.476,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 281 bin 700 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9210 lira, satışta 5,9448 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8950 lira, satışta 5,9186 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,71'den, bileşik getirisi de yüzde 12,06'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1118, sterlin/dolar paritesi 1,3032 dolar/yen paritesi de 109,32 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,43 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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