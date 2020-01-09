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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.114,39 puan artarak 117.990,45 puandan kapandı.

09.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:30Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.114,39 puan artarak 117.990,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2.630,00 puan ve 2,09 yükselişle 115.236,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.236,49 puanı, en yüksek 118.144,62 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,53 artışla 117.990,45 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,57, teknoloji endeksi yüzde 3,64, hizmetler endeksi yüzde 4,04 ve sanayi endeksi yüzde 3,83 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6.368,16 puan ve yüzde 4,64 değer kazanarak 143.605,93 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 398'i prim yaptı, 18'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Odaş Elektrik, Kardemir (D) ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.549,13 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.549,13 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,18 düşüşle 292 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8768 lira, satışta 5,9004 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9530 lira, satışta 5,9768 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,27'den, bileşik getirisi de yüzde 11,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1105, sterlin/dolar paritesi 1,3042, dolar/yen paritesi de 109,55 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,90 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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