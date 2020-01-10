Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 673,25 puan artarak 118.663,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 260,25 puan ve 0,22 yükselişle 118.250,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 117.701,09 puanı, en yüksek 119.140,15 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,58 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 849,70 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 144.455,63 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 257'si prim yaptı, 120'si geriledi. Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik Üretim, Halkbank, Kardemir (D) ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.553,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.553,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 292 bin 820 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8672 lira, satışta 5,8907 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8768 lira, satışta 5,9004 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1108, sterlin/dolar paritesi 1,3072, dolar/yen paritesi de 109,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,54 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA