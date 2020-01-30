Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,18 puan artarak 119.849,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 458,61 puan ve 0,38 azalışla 119.230,86 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.255,89 puanı, en yüksek 119.871,80 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 119.849,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,99 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 569,91 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 144.507,48 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 93'ü prim yaptı, 301'i geriledi. Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji Kaynak, Kardemir (D), Odaş Elektrik Üretim Sanayi ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.579,28 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.579,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,91 artışla 303 bin 740 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9674 lira, satışta 5,9913 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9363 lira, satışta 5,9601 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,91'den, bileşik getirisi de yüzde 10,16'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1027, sterlin/dolar paritesi 1,3091, dolar/yen paritesi de 108,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,14 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA