Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 36,90 puan azalarak 122.283,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.069,34 puan ve 0,87 artışla 123.390,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 121.991,96 puanı, en yüksek 123.844,96 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 düşüşle 122.283,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 169,44 puan ve yüzde 0,12 düşerek 146.658,69 puandan kapandı. İşlem gören 588 hisse senedinin 208'i prim yaptı, 171'i geriledi. Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Sasa Polyester, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.563,89 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.563,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 301 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9741 lira, satışta 5,9981 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9718 lira, satışta 5,9957 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,09'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,34'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0985, sterlin/dolar paritesi 1,2956, dolar/yen paritesi de 109,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,71 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA