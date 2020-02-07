Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.268,73 puan azalarak 121.015,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 192,44 puan ve 0,16 artışla 122.476,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.912,76 puanı, en yüksek 122.812,20 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 düşüşle 121.015,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,42, sanayi endeksi yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.810,61 puan ve yüzde 1,23 düşerek 144.848,08 puandan kapandı. İşlem gören 590 hisse senedinin 144'ü prim yaptı, 260'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Güneş Sigorta, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Soda Sanayii en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.570,47 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.570,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 301 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9735 lira, satışta 5,9974 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9741 lira, satışta 5,9981 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,18'den, bileşik getirisi de yüzde 10,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0959, sterlin/dolar paritesi 1,2940, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA