Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.456,30 puan artarak 119.797,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.163,21 puan ve 0,98 değer kazancıyla 119.504,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 117.450,92 puanı, en yüksek 120.077,53 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 119.797,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 2,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.831,21 puan ve yüzde 1,29 yükselerek 143.630,00 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 328'i prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Turcas Petrol, Yapı Kredi Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.570,98 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.570,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artarak 304 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0229 lira, satışta 6,0470 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9909 lira, satışta 6,0149 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,05'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0924, sterlin/dolar paritesi 1,2965, dolar/yen paritesi de 109,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 54,41 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA