Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 389,09 puan azalarak 120.151,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 541,44 puan ve 0,45 değer kazanımıyla 121.081,97 puandan başladı. Gün içinde en düşük 120.049,25 puanı, en yüksek 121.580,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 120.151,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 2,05 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 536,47 puan ve yüzde 0,37 gerileyerek 143.552,13 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 171'i prim yaptı, 217'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Finansal Kiralama ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.580,79 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.580,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 306 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,0427 lira, satışta 6,0670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,0417 lira, satışta 6,0659 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,88'den, bileşik getirisi de yüzde 11,17'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0849, sterlin/dolar paritesi 1,3016, dolar/yen paritesi de 109,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,27 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA