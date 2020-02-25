Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 424,68 puan azalarak 114.364,53 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 836,84 puan ve 0,73 değer kazanımıyla 115.626,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.850,42 puanı, en yüksek 115.991,78 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 114.364,53 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 885,20 puan ve yüzde 0,65 gerileyerek 136.256,10 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 234'ü prim yaptı, 147'si geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Karsan Otomotiv, Kardemir (D) ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.652,98 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.652,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 azalarak 326 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,1175 lira, satışta 6,1420 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,1340 lira, satışta 6,1586 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,89'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2992, dolar/yen paritesi de 110,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,54 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA