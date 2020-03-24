Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Piyasalarda gün sonu - Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.040,05 puan artarak 89.286,22 puandan kapandı.

24.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:28
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.040,05 puan artarak 89.286,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3.325,23 puan ve yüzde 3,95 değer kazanımıyla 87.571,40 puandan başladı. Gün içinde en düşük 87.050,38 puanı, en yüksek 89.638,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,98 yükselerek 89.286,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 7,22, teknoloji endeksi yüzde 9,82, sanayi endeksi yüzde 6,48, hizmetler endeksi yüzde 3,68 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5.991,32 puan ve yüzde 5,91 artışla 107.401,03 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 414'ü prim yaptı, 3'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi Bankası ve Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının onsu 1.606,62 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.606,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,96 artarak 330 bin 80 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4898 lira, satışta 6,5158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,5818 lira, satışta 6,6082 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,1716, dolar/yen paritesi de 111,37 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,07 yükselişle 27,70 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Ekonomi
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Ekonomi
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Ekonomi
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Ekonomi
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Ekonomi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:06: Moody’s: Şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir - Ekonomi 20:06: Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında - Ekonomi 20:01: Odeabank ekonomiye destek paketini açıkladı - Ekonomi 20:01: ABD'de yeni konut satışları geriledi - Ekonomi 19:58: Turkcell, azami fon tutarını 450 milyon liraya yükseltti - Ekonomi 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:17: Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti - Ekonomi 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:06: Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek - Ekonomi 15:12: Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü - Ekonomi
Loading