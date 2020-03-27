Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.402,55 puan azalarak 88.125,04 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 306,29 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 91.833,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 88.125,04 puanı, en yüksek 92.299,34 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,72 azalışla 88.125,04 puandan tamamladı.Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,46, sanayi endeksi yüzde 3,11 ve hizmetler endeksi yüzde 4,12 değer kaybetti.BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4.195,10 puan ve yüzde 3,82 azalışla 105.539,78 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 124'ü prim yaptı, 287'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç ve Koza Anadolu Metal Madencilik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.Altının onsu 1.622,34 dolarAltının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.622,34 dolardan işlem görüyor.Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artarak 336 bin 500 liradan tamamladı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,4301 lira, satışta 6,4559 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4515 lira, satışta 6,4773 lira olarak belirlemişti.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,24'ten gerçekleşti.Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2348, dolar/yen paritesi de 108,00 düzeyinde seyrediyor.Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 7,75 düşerek 24,53 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA