Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,57 puan azalarak 88.059,46 puandan kapandı.

30.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:26
Piyasalarda gün sonu
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 65,57 puan azalarak 88.059,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 188,02 puan ve yüzde 0,21 değer kaybıyla 87.937,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 86.815,14 puanı, en yüksek 88.811,86 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 88.059,46 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 185,82 puan ve yüzde 0,18 azalışla 105.353,97 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 153'ü geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası, Pegasus ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.620,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.620,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artarak 342 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,5114 lira, satışta 6,5375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,4301 lira, satışta 6,4559 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,18'den, bileşik getirisi de yüzde 11,49'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1036, sterlin/dolar paritesi 1,2405, dolar/yen paritesi de 108,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 10 düşerek 22,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Piyasalarda gün sonu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Ekonomi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı Ekonomi
BDDK, bireysel kredi kartlarındaki asgari ödeme oranında indirim yaptı
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:55: Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Ekonomi 19:50: AB, Kovid-19 tedbirlerini onayladı - Ekonomi 19:48: Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu - Ekonomi 19:44: Bakan Albayrak: 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:37: Dünyada Covid-19 vaka sayısı 750 bini geçti - Ekonomi 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:11: Son Dakika: BDDK bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi - Ekonomi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Ekonomi 16:49: Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi